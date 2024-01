Atterrati in Italia i primi bambini palestinesi Per loro cure speciali

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) in quattro ospedali del Paese Sono giunti all’aeroporto militare di Ciampino, con un volo C130 dell’Aeronautica Militare coordinato dal Comando vertice interforze e proveniente da Al Arish, un primo gruppo di dieciferiti nel corso dei bombardamenti del conflitto tra Israele e Hamas. A causa della guerra, molte strutture ospedalieresono andate distrutte e quelle restanti non sono in grado di poter fronteggiare il numero alto di richieste. Per questo motivo, l’ha deciso di accogliere centobisognosi di. Saranno curati presso strutture ospedalierene. i11feriti, in arrivo dalla Striscia di Gaza. I, di età ...