Attenzione a quelli che ‘ai miei tempi era tutto meglio’ | una retorica clinicamente inutile

(Di martedì 30 gennaio 2024) Non è semplice osservare il modo col quale il disagio adolescenziale, spesso artatamente travestito da cronaca e massicciamente amplificato dai media, invade le nostre case sotto forma di delinquenza giovanile, violenza legata allo spaccio di droga, tendenze autodistruttive e spinta all’isolamento. Specie nel post pandemia, quell’universo è stato attraversato da un malessere di fondo che va al di la dei normali tribolamenti legati alle criticità di un età di cambiamento e trasformazione. Egualmente indigesto è il diffuso moraleggiare di tanti validi esperti della psiche giovanile, sociologi, politici e opinionisti i quali affollano le trasmissioni televisive intenti a dissertare di ‘sfacelo delle nuove generazioni’, ‘costumi corrotti’, famiglie a pezzi, ‘autorità paterna scomparsa’, ilinghiottito nella melassa dei beid’oro andati per ...

19 nuove immagini di galassie a spirale che si trovano nelle vicinanze della Via Lattea sono state catturate dal telescopio spaziale James Webb in questi mesi con gli strumenti NIRCam e MIRI. Lo scopo ...Occhi puntati in difesa in casa Sampdoria. Il club blucerchiato, dopo aver praticamente chiuso per Piccini, starebbe valutando l`innesto di un altro difensore per.