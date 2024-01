Atp Montpellier 2024 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 31 gennaio con Cobolli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilcon glie l’didel torneo Atp diper quanto riguarda la giornata di31con in campo Flavio. L’azzurro sfiderà l’espertissimo francese Monfils con inizio nel pomeriggio, visto che l’incontro che lo precede non comincerà prima delle ore 14.30. Di seguito ecco allora lazione completa sul cemento francese. COURT PATRICE DOMINGUEZ non prima delle ore 14.30 Mmoh vs (7) Muller a seguirevs (6) Monfils non prima delle ore 19 Paire vs (WC) Mayot a seguire Shapovalov vs (2) Bublik COURT 1 ore 12.30 (6) Shevchenko vs (Q) Svrcina non prima delle ore 14 Zapata Miralles vs Lestienne SportFace.