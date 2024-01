ATP Montpellier 2024 | Paire elimina Murray e accede al secondo turno Bene Mmoh e Martinez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) È terminata poco fa la prima giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento francese si sono disputate oggi le prime tre partite valide per il primoe lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo. Nel primo match di giornata è arrivata la vittoria di Michael: lo statunitense classe 1998 ha giocato un’ottima partita contro il padrone di casa Benjamin Bonzi e si è imposto per 6-3 7-5 in un’ora e 36 minuti di gioco. Ora al prossimoper il tennista a stelle e strisce ci sarà il vincente dell’incontro tra i transalpini Alexandre Muller (n.7 del torneo) e Antoine Escoffier.poi il francese Benoit, che a sorpresa ha sconfitto il britannico Andy(testa di serie n.5) in rimonta per 2-6 7-6(5) 6-3 in ...