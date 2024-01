Atletico Madrid | Simeone su Kean | “Non ho informazioni | parlo solo di quelli che sono qui”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’allenatore dell’Diegoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Rayo Vallecano. Tra i temi toccati anche quello di Moise, il cui passaggio ai Colchoneros è saltato: “dichequi, non ho tutte le“, ha tagliato corto il Cholo. Così invece su Correa: “Angel lo vedo allenarsi bene, ha molta voglia, non ho potuto farlo giocare contro il Valencia a causa dell’infortunio di Gimenez, che ha cambiato il mio programma. Comunque sta bene, lo vedo felice e voglioso. Speriamo che ciò che vediamo sia perché continuerà qui e ci regalerà momenti importanti“. Alla domanda sulle dimissioni di Xavi,ha risposto: “Non do mai la mia opinione sulle decisioni ...