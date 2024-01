Atletico Madrid | Simeone | «Kean? Ecco cosa penso…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Diego, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa dell’affare Moise, ormai definitivamente saltato Diego, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa dell’affare Moise, ormai definitivamente saltato.le sue dichiarazioni. PAROLE – «? Parlo di quelli che sono qui, non ho tutte le informazioni. Correa? Angel lo vedo allenarsi bene, ha molta voglia, non ho potuto farlo giocare contro il Valencia a causa dell’infortunio di Gimenez, che ha cambiato il mio programma. Comunque sta bene, lo vedo felice e voglioso. Speriamo che ciò che vediamo sia perché continuerà qui e ci regalerà momenti importanti».