Atletica | Tecuceanu si distingue a Ostrava Bruni terza | Ceccarelli fatica | Cavalli attardata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ben sei italiani erano impegnati nel Meeting di(Repubblica Ceca), seconda tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera). Samueleè decisamente lontano dalla condizione di forma che lo scorso anno gli permise di laurearsi Campione d’Europa sui 60 metri e oggi non è andato oltre il settimo posto con l’alto tempo di 6.74 (in batteria si era fermato a 6.73): grande difficoltà nell’uscire dai blocchi di partenza e nell’esprimersi al meglio in accelerazione. Prova decisamente convincente da parte di Catalin, al proprio esordio stagionale sugli 800 metri: l’azzurro ha seguito un copione tattico ben preciso, è rimasto accorto nella prima parte di gara e poi è uscito in progressione, chiudendo al secondo posto con il tempo di 1:46.90 ...