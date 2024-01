Atletica | Samuele Ceccarelli in ritardo di condizione | tempo alto a Ostrava | il Campione d’Europa deve rincorrere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024)non è chiaramente in. Dopo il campanello d’allarme suonato in occasione della prima uscita stagionale (6.65 una decina di giorni fa a Dortmund), la forma deldei 60 metri non è apparsa in crescendo in occasione della seconda tappa del World Indoor Tour (livello gold) andata in scena a(Repubblica Ceca). Il toscano aveva faticato a esprimersi in batteria (6.73) e in finale è peggiorato a livello cronometrico, chiudendo al settimo posto in 6.74. Le notizie non sono delle migliori per il nostro sprinter quando manca soltanto un mese ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow).è uscito leggermente meglio dai blocchi di partenza (0.146 ildi reazione) rispetto a ...