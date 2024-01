Atletica Ottimi risultati per il Parco Alpi Apuane Marino e Osimanti conquistano l’oro nella ’Mugello Run’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Non solo corsa campestre per ilche ottiene buonianche nelle corse su strada. Alla decima edizione della “Mugello Run“ gara di 10 km a Scarperia, nel fiorentino, vittorie di categoria per Mimmo(SM50) e Marco(SM60), secondo posto di categoria per Giacomo Bruschi (SM45) e buone prove per Jonathan Toni, Adriano Mattei, Michelangelo Fanani, Maurizio Pierotti Manuel Tilocca e Luca Tomei. Alla quinta edizione della “Montecatini Half Marathon“, secondo posto assoluto per Denise Cavallini, terzo posto assoluto per Barbara Casaioli, secondo posto di categoria per Giada Abbattantuono (SF40) e Maricica Lucaci (SF55) e buone prove per Zivago Anchesi (ottavo assoluto), Francesco Fabbri, Roberto Ria, Francesco Zampolini, Simone Cimboli, Roberto ...