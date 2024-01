Atletica | Ostrava 2024 | Tecuceanu secondo negli 800 metri indoor | Bruni terza nell’asta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) Buon pomeriggio di gare per i rappresentanti dell’Italia di scena a, in Repubblica Ceca, nel meeting del massimo circuito mondiale di. Il piazzamento principale è quello di Catalin, al debutto stagionale nei suoi 800, con la gara chiusa alposto con il tempo di tutto rispetto di 1.46.90. Bene anche Roberta, che sale sul podio grazie al terzo posto nella gara dell’asta: la misura di 4.53 non è malaccio per l’azzurra, specie a inizio stagione. Diego Pettorossi nei 200sfiora il suo personale e non lo batte per un solo centesimo, chiudendo in 20.96, mentre il campione europeo dei 60, Samuele Ceccarelli, non brilla affatto: 6.73 in batteria, 6.74 in finale con il settimo ...