Atletica | meeting Ostrava | Tecuceanu 2° negli 800 e Bruni terza nell' asta

Piazzamenti di valore per gli atleti azzurri a, in Repubblica Ceca, nel principale circuito mondiale diindoor: i protagonisti sono Catalin, al debutto stagionale800 metri, secondo con 1'46"90, e Robertacon 4,53. Vicino al personale dei 200 Diego Pettorossi (20"96, quinto), a un solo centesimo dal proprio limite. Il campione europeo dei 60 Samuele Ceccarelli non fa meglio di 6"73 in batteria e 6"74 in finale (settimo), è ottava invece Ludovica Cavalli nel miglio (4'30"15), ottavo posto complessivo anche per Lorenzo Benati nei 400 metri (47"09). Migliore prestazione mondiale dell'anno per l'olandese Lieke Klaver nei 400 metri (50"54).