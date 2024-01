Atleti del Diaz | Campioni regionali e nazionali di vari sport e la spada Intartaglia in partenza per la Coppa del Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 30 gennaio 2024) Caserta. Valigie pronte per Niccolò, 16 anni, che partirà alla volta di Valencia, in Spagna, per disputare ladelnella specialità della “”. “Per me – ha dichiarato il campione di scherma Niccolò – è stato un grande vantaggio partecipare al Programma Studentiperché ho potuto dare il massimo nellosenza sacrificare lo studio affrontando il liceo scientifico con grande serenità”. Sono più di 80 gli alunni del triennio facenti parte di questo programma che consente di conciliare i tempi dello studio con quelli delloed hanno avuto la libertà di scegliere qualsiasi indirizzo dello scientifico senza sacrificare le loro ambizioni. E anche nelle competizioniive delquesti ...