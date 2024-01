Atida it | il blog che rivoluziona il modo di pensare alla salute

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 30 gennaio 2024).it (www..it), è il nuovoche fornisce spunti, consigli e articoli informativi su temi quali, fitness e stili di vita sani. Pioniere di un sistema creato con l’obiettivo di aiutare i consumatori a sentirsi sempre al meglio, nasce con lo scopo di fornire una fonte affidabile di consulenza e approfondimenti in ambito Health & Wellness..it è una diretta estensione di www.efarma.com, parafarmacia online italiana che permette ai propri clienti di acquistare farmaci da banco, integratori, prodotti per l’igiene, la bellezza ed il benessere, articoli sanitari, soluzioni di veterinaria e molto altro ancora. Lanciato nel 2023, ilha l’obiettivo di offrire contenuti editoriali di alta qualità, guide e articoli redatti da esperti attivi in ambito farmaceutico, ...