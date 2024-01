Atalanta | proposto uno scambio al Verona

Alle spalle il pareggio con il Napoli. La Lazio è chiamata subito a un'altra sfida importantissima per la corsa Champions nella gara contro l'Atalanta in programma domenica 4 febbraio alle 18.00. Una ...I giallorossi hanno chiuso con il Lipsia per il laterale mancino spagnolo, l’ex Atalanta proposto ai rossoneri. Lotito a caccia di un esterno ...L’Atalanta, di contro, ha fissato il prezzo per il suo gioiello di centrocampo. Per la cessione non si ascoltano proposte al di sotto dei 50 milioni. La Dea non accetta compromessi. Se la Juve vuole ...