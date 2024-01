Atalanta | effetto domino a centrocampo! Il destino di Adopo dipende da James e dal Birmingham

I nerazzurri hanno vinto una gara non semplice anche per via delle numerose assenze: ora il tecnico piacentino ha ancora più certezze. L’Inter ha vinto a Firenze e ora può approcciare al big match con ...La Salernitana sta per chiudere un nome importante in difesa. In arrivo il campione Boateng per Pippo Inzaghi. Si tratta di un nuovo campione che approderà a Salerno per provare a salvare la ...Primo tempo sofferto per la Roma che sblocca la partita con un rigore di Dybala. I giallorossi agguantano il quinto posto. Salernitana resta ultima con 12 punti ...