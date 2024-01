Assi per bloccare isola ecologica nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi legno peril corretto funzionamento della miniinstallata all’interno del parcheggio Palatucci di via Alcide De Gasperi a Torre del Greco. È quanto hanno scoperto questa mattina gli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti, che oltre a trovare il punto manomesso, hanno anche dovuto constatare che parte degli scarti differenziati erano stati impropriamente mescolati. “Si tratta di un ennesimo atto di sabotaggio che, come amministrazione comunale, siamo chiamati a registrare – afferma il sindaco della città vesuviana Luigi Mennella – Per fortuna l’azione dei vandali non ha causato danni irreparabili all’e dopo le opportune manovre per liberare i portelloni e la pulizia avviata nell’area, il macchinario ha ...