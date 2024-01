Assegno anziani fragili | 1 380 euro | chi può chiederlo e come funziona

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 30 gennaio 2024) Unche si potrà ottenere dal 2025 seguendo alcune precise regole: questo una delle misure cardine del schema di decreto legislativo attuativo della Legge delega 23 marzo 2023 numero 33 sulla governance della politica nazionale in favore delle persone anziane, approvato in via preliminare nel consiglio dei ministri dello scorso 25 gennaio. Il provvedimento, che passa ora all’esame delle Commissioni parlamentari, è “frutto di un lavoro corale e serrato che ha visto tutti impegnati per varare una legge – quadro necessaria, attesa da 20 anni, con cui si vuole scongiurare l’isolamento e la solitudine, riconoscere una vita attiva ancheprotezione e prevenzione della salute e garantire semplificazione” così il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci ...