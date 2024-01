Asllani dimostra potenzialità L’Inter ora si gode la sua crescita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il talento di Kristjanè finalmente uscito fuori nel corso di Fiorentina-Inter, considerata l’assenza forzata di Hakan Calhanoglu. Spazio e qualità a centrocampo in una gara piena di insidie e complicata. TALENTO – Kristjanha risposto bene alla chiamata di mister Simone Inzaghi. Gestione e qualità a centrocampo: l’albanese non ha fatto rimpiangere l’assenza di Hakan Calhanoglu nella delicata sfida contro la Fiorentina al Franchi. Dopo mesi dietro le quinte, la gara contro la Viola è stata la prima uscita con la maglia da titolare in questa stagione. Un’iniezione di fiducia perche non ha mai deluso Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è stato costretto a buttare nella mischiaa causa dello stop forzato del turco. Nella scorsa estate è stato bravo a credere in se stesso e restare a ...