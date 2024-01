Asia Napoli | ecco i nuovi ispettori ambientali e la flotta a basso impatto ambientale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Più controlli e nuove risorse per una raccolta dei rifiuti sempre più efficiente e sostenibile. In campo iIspettoree iautomezzi della, presentati stamane in Piazza del Plebiscito.e il Comune dihanno presentato oggi (martedì, 30 gennaio), con la partecipazione del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’ Assessore al verde, Vincenzo Santagada, iincaricati di vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti da parte di cittadini e imprese. Gli, formati nei mesi precedenti dae dal Comune di, ...