Ascolti tv | ‘La lunga notte’ debutta e vince la serata

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – 'Lanotte – La caduta del Duce', al debutto ieri sera su Rai1, ha vinto glidelladi ieri per numero di telespettatori, con 3.560.000 e il 19,8% di share. Canale 5 con 'Grande Fratello' ne ha totalizzati invece 2.611.000 con uno share del 20,5% (più alto per la maggiore durata del programma). Terzo gradino del podio per Rai2 che con la prima puntata di 'Mad in Italy' ha avuto un seguito di 980.000 telespettatori pari al 5,7% di share. Su Italia 1 'Freedom – Oltre il confine' ha totalizzato 837.000 telespettatori con il 5,2%, seguito a breve distanza da 'Quarta Repubblica' che su Reteqauttro ha conquistato 828.000 telespettatori e il 5,6%, mentre 'La Torre di Babele' su La7 ne ha raccolti 832.000 con il 4,1% e 'FarWest' su Rai3, 757.000 pari al 4,6% (presentazione di 16 minuti a 875.000 e il 4%). Su Rai3, dopo una presentazione di 22 minuti (765.000 – 3.6%), FarWest segna 757.000 spettatori pari al 4.6%. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con '4 Hotel' (447.000 telespettatori, share 2,6%) e Nove con 'Little Big Italy' (389.000 telespettatori, share 2,5%). Nell'access prime time Rai1 con 'Cinque minuti' ha ottenuto 4.962.000 telespettatori e il 22,5% e, a seguire, 'Affari Tuoi' ne ha registrati 5.358.000 con il 24%. S Canale 5 'Striscia la notizia' ha interessato invece 3.613.000 telespettatori pari al 16,2%. Anche nel preserale domina la rete ammiraglia Rai con 'L’Eredità', visto da 4.921.000 telespettatori pari al 26,8%, mentre su Canale 5 'Avanti un altro!' ha raccolto 3.803.000 telespettatori e il 21,4%. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 31,1% con 2.765.000 telespettatori contro il 28,7% e i 2.551.000 di Mediaset, mentre nella primala Rai è al 31,8% con 6.808.000 telespettatori e Mediaset al 26,3% con 5.632.000. — [email protected] (Web Info)