Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 29 gennaio 2024

(Di martedì 30 gennaio 2024): idei programmi più visti di29, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction La Lunga Notte – La caduta del duce ha totalizzato una media di 3560 spettatori (19,80% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 2611 spettatori (share 20,53%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha catturato 837 spettatori (5,22%); su Rai2 lo show Mad in Italy si è portato a casa 980 spettatori (5,66%), mentre il programma FarWest su Rai3 ha interessato 757 spettatori (4,60%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 828 spettatori (5,64%), mentre il programma di ...

Vita dura per le band e i cantanti emergenti. Non solo i dati dello streaming musicale confermano che ogni anno decine di milioni di tracce audio non vengono ascoltate da nessuno, ma adesso su Spotify ...Dati Auditel relativi a lunedì 29 gennaio 2024: in prima serata duello Rai-Mediaset con la serie La lunga notte-La caduta del Duce che batte il Grande Fratello ...Dati, dettagli e approfondimenti relativi agli ascolti dei programmi televisivi in onda lunedì 29 gennaio 2024 ...