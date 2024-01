ASCOLTI TV 29 GENNAIO 2024 | LA LUNGA NOTTE | GRANDE FRATELLO | MAD IN ITALY | QUARTA REPUBBLICA

(Di martedì 30 gennaio 2024)TV 29· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xVertice Italia-Africa – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – xLa Volta Buona – xIl Paradiso delle Signore – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + xLa: La Caduta del Duce – xComm. – xGiovani – xOver – xXXI Secolo – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xLa Promessa – xPomeriggio 5 – x + xPomeriggio 5 Saluti – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscia la Notizia – x...

E in questo contesto di amore viscerale per il napoletano, Amadeus ha sottolineato che “oggi i testi in Napoletano sono di livello nazionale e ascoltati in ogni parte d’Italia, da Nord a Sud. Ecco ...È partito anche in alcune scuole del Piemonte il progetto “Onda pazza – Il filo della memoria” (che si propone di creare momenti di riflessione e divulgazione sul tema della legalità e della memoria ...Cosa vedere stasera in tv Film, sport, show e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dalla seconda puntata de "La lunga notte: la caduta del Duce" su ...