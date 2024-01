Ascolti 29 gennaio | quanto ha fatto la 33esima del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 gennaio 2024) Parliamo di. Ilè in onda con la sua 17esima edizione e nel corso dellapuntata è stato svelato l’esito del televoto che ha visto uscire Monia La Ferrera. In nomination (non è eliminatoria) sono finite quattro persone: Beatrice Luzzi, Stefano Miele, Vittorio Menozzi e Letizia Petris. In tutto il tuo splendore… benvenuta in studio, Monia! #pic.twitter.com/FmxxD2byl5 —(@) January 30, 2024 Lapuntata delha2.611.000 telespettatori pari al 20,5% di share. Su Rai1 la serie La Lunga Notte – La Caduta Del Duce ha totalizzato 3.560.000 telespettatori ...