Ascolti 22a Giornata Serie A 2023 24 DAZN | Fiorentina-Inter supera 1 | 4 milioni

(Di martedì 30 gennaio 2024) La ventiduesimadella/24 in onda nel weekend (tra il 26 e il 29 gennaio) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience sfiora i 6,2di ascoltatori (6.185.989) compresivo del dato dell'episodio di ZONA, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria.Tre i match che hannoto il milione di ascolto:domenica sera alle 20.45 raccontata da Pierluigi Pardo e Marco Parolo con più di 1,4di ascoltatori (1.455.764), Juventus-Empoli sabato alle 18.00 (1.066.842) con la voce di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini e Lazio-Napoli domenica alle 18.00 con la telecronca ...

