“Ascolta me | devi fare così” Vittorio basito | la richiesta di Beatrice al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lunedì 29 gennaio 2024 Alfonso Signorini è tornato con una nuova puntata dele, dopo aver parlato abbondantemente dello scontro Perla-, è passato a un altro argomento caldo che vede di nuovo protagonista l’attrice:Menozzi. I due sono molto amici, ma il modello ha stretto un bel rapporto anche con Greta, motivo per cui a molti, conduttore incluso, la Luzzi è sembrata assai gelosa. Ha anche sparlato di Greta alle sue spalle e quando la ex single di Temptation Island ha visto le clip c’è rimasta male, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto. Tornando a, sempre durante la diretta è stato preso di mira da diversi coinquilini perché accusato di lasciarsi manipolare dalla sua amicaLuzzi. Leggi anche: “Non ci posso ...