Arriva il semaforo intelligente Lotta alle code e allo smog vicino all’oasi naturalistica

(Di martedì 30 gennaio 2024) Semafori intelligenti per snellire il traffico e rendere la città più vivibile. Nei giorni scorsi è stato installato un nuovo impianto nell’area del Laghetto, avrà il compito di regolamentare il traffico facendo scattare il verde in base al numero dei veicoli rilevati in tempo reale nelle diverse strade dell’incrocio con via Viganò (via General Cantone e via Tofane). Con il nuovo, naturalmente, è stata dedicata attenzione anche ai pedoni: è stata infatti l’occasione per calibrare in modo più corretto i tempi di attraversamento della strada e aumentare il grado di sicurezza dell’utenza debole. La novità tecnologica per snellire il traffico ed evitare la formazione delleè frutto della scelta compiuta dal Consiglio comunale nell’estate 2023: era stata infatti approvata una variazione di bilancio per consentire agli uffici di dare il ...