Ariete | la foto dall’ospedale spaventa i fan La cantante ricoverata | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 gennaio 2024), la trapper classe 2002, che l’anno scorso partecipò a Sanremo con il brano “Mare di guai”, sorprende e preoccupa i fan postando sul suo profilo Instagram una. Sembra sia un problema al femore al quale avrebbe dovuto operarsi da tempo. Avvisa tutti che sarà meno presente per poter fare una grande stagione estiva in musica.Leggi anche: Totti-Blasi, Ilary confessa: “Ecco cosa ho fatto quel giorno” La didascalia delle sue due, che la ritraggono piuttosto sofferente. Così scrive Arianna Del Giaccio, vero nome della“Ciao dolcezze belle, qui dopo un’operazione al femore tutto ok. Dovevo farla da un po’ di tempo ma ho sempre dato priorità al lavoro, ora relax ma almeno per questa estate sarò prontissssssssima a saltare con voi!! Niente baci ci sentiremo un po’ meno ...