Ardea | incidente sulla Pontina | scontro fra 5 auto

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – Unè avvenuto questa mattina ad: nell’impatto sono coinvolte cinquevetture e due persone sono ferite.SS148 “” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 34,200. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Le effettive dinamiche dell’accaduto sono ancora da chiarire. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.