Arabia Saudita rinuncia ad aumentare la produzione di petrolio

(Di martedì 30 gennaio 2024) L'hato al piano diladie ha ordinato ad Aramco di mantenere la sua capacità a 12 milioni di barili al giorno e di non portarla a 13 milioni: lo ha annunciato la stessa compagnia petrolifera statale. "Aramco annuncia di aver ricevuto una direttiva dal ministero dell'Energia di mantenere la sua capacità massima sostenibile (Msc) a 12 milioni di barili al giorno", invece di incrementarla, si legge in un comunicato. L'Aramco "aggiornerà le sue indicazioni sul capital spending quando saranno arrivati i risultati annuali per l'intero 2023, in marzo"", scrive il colosso petrolifero. La monarchia, attualmente primo produttore dial mondo, conta molto sui profitti ...