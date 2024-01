Aprilia | spari nella notte | 3 colpi di pistola contro un’auto

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – Nel corso della serata di ieri ad, i carabinieri del dipendente N.O.R.M., a seguito di richiesta prevenuta tramite la locale centrale Operativa, interveniva poiché allertati dada arma da fuoco. Giunti sul posto i miliari hanno appurato chevettura di grossa cilindrata, era stata attinta da 3da arma da fuoco al parabrezza del vetro anteriore, uno dei quali dopo aver perforato il vetro, aveva bucato il poggiatesta anteriore lato guida ed anche il cofano anteriore risultava segnato da un colpo di. Nel contesto operativo, i militari rinvenivano all’altezza del pneumatico anteriore destro, la porzione anteriore di un proiettile deformata dopo l’urto. L’autovettura menzionata è stata posta sotto sequestro. Indagini in corso da ...

Episodio inquietante ad Aprilia ieri sera. Un’ auto parcheggiata è stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco. Indagini in corso da parte dei ... (ilcorrieredellacitta)

Spari ad Aprilia nella tarda serata di ieri. un’auto parcheggiata in strada è stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco. Nessuna ipotesi ... (ilcorrieredellacitta)

Episodio inquietante ad Aprilia ieri sera. Un’auto parcheggiata è stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. Indagini in corso ad Aprilia, in ...APRILIA- Colpi di arma da fuoco esplosi ad Aprilia nella serata di ieri. I Carabinieri del Norm sono immediatamente intervenuti dopo una segnalazione e hanno trovato un’autovettura di grossa ...Spari nella notte ad Aprilia. Ennesimo atto inquietante nel comune pontino. Un veicolo di grossa cilindrata è stato colpito da tre colpi di pistola. Uno di questi, dopo aver perforato ...