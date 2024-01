Apre lo Spazio mamma 360 Incontro con gli specialisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Incontri con gli esperti, riflessioni sul post parto, corsi di primo soccorso pediatrico e appuntamenti con le psicologhe. Il nuovo progetto "360" propone una rassegna di iniziative dedicate alle mamme e alle famiglie. Nel centro socio culturale di via Manzoni, si terranno incontri per affrontare, con l’aiuto di, il percorso della maternità. I prossimi appuntamenti (dal 3 febbraio) sono dedicati alle lezioni per imparare a intervenire in caso di emergenza pediatrica, poi si potrà partecipare a un corso pratico di allattamento e, sempre a febbraio, a degli incontri sulla psicologia di coppia dopo la nascita dei figli. Il progetto, nato dalla sinergia tra il Comune, l’associazione culturale "Lo Zainetto" e "Benessere&Shatzu" di Angela Paduano, si inserisce all’interno di un percorso di servizi offerti ...