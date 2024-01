Apple al lavoro su homeOS? Il nome è apparso nella beta di tvOS

(Di martedì 30 gennaio 2024) Potrebbe essere un sistema operativo specifico per gli HomePod o, più probabilmente, per la casa connessa. Forse entrambe le cose....

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’allenatore del Charlton , Michael Appleton , ha ammesso che la vittoria per 3-2 in ... (justcalcio)

Apple in Italia ha oltre 1.600 dipendenti e circa 16 Store di proprietà nelle principali città e centri commerciali del nostro Paese. È tra le ... (posizioniaperte)

Dall'analisi del codice della prima beta di iOS 17.4 e tvOS 17.4 sono emersi nuovi riferimenti all'inedito sistema operativo homeOS di Apple.Gli esiti della sua ricerca su una intelligenza proprietaria di Apple, evidentemente, non hanno dato i frutti sperati ...Il riferimento a "homeOS" nella beta di tvOS 17.4 indica che Apple sta sviluppando un sistema operativo dedicato per la casa intelligente. Non mancano anche i rumors su un nuovo HomePod con display.