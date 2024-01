Appello del Vescovo alla mamma del bimbo abbandonato | “Torna dal piccolo | ti aiuteremo”

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’accorato arriva da parte deldella diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno ed è rivoltodi Lucas, ildi Latina lasciato in ospedale venerdì sera. L’intero ospedale si è mobilitato per il. Prima gli accertamenti sul suo stato di salute, poi una valanga di doni per ricoprire d’amore questo dolce bambino, ora ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.