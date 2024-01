Aperte le iscrizioni per il corso di formazione “Affidi e adozioni difficili”

(Di martedì 30 gennaio 2024)leper ildi, il ruolo degli operatori”. Chiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania Benevento, 30 gennaio 2024 – L’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che l’Ambito Territoriale B1, in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Ferraro onlus, realizza ildi”. Per lo stesso è stato chiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania. Il performativo sarà realizzato presso Palazzo Paolo V ed avrà una durata complessiva di 16 ore. Il primo e il terzo incontro avranno una ...

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola, rende noto che l’Ambito Territoriale B1, in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Ferraro onlus, realizza ...Si sono aperte infatti le iscrizioni per ben tre percorsi legati a questo contesto. Il primo riguarda il corso tradizionale per Oss di 1000 ore (di cui 450 di stage) i cui contenuti riguardano: area ...Sabato 4 maggio evento gratuito ed aperto a tutti, organizzato dal Comune in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l’associazione Idee.Comunità. Aperte le iscrizioni. Per i sanitari 6 crediti E ...