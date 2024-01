Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 30 gennaio 2024 | Trono Classico e Over

(Di martedì 30 gennaio 2024), martedì 30è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 30, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diBrando è andato da Raffaella, che aveva lasciato lo studio. Tra i due è scattato un bacio. In studio, Brando, rispondendo a Beatriz, ha dichiarato di non avere ancora una preferenza tra le sue due corteggiatrici.e ...

Le prossime puntate di Uomini e Donne , che andranno in onda dal 29 gennaio al 2 febbraio, rivelano che al Trono Over una coppia deciderà di ... (tutto.tv)

Anticipazioni Il paradiso delle signore in onda il 30 gennaio: Marta non riesce a trovare una soluzione Il paradiso delle signore è la soap opera ...La promessa anticipazioni 30 gennaio: Pia non denuncia Petra per il suo avvelenamento Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La ...Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire ...