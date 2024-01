Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 30 Gennaio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 gennaio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 30Erik rivela a Josie chi è davvero Leon e lei chiude ogni rapporto con lui, decidendo di fargli la guerra dal punto di vista commerciale, anche se nulla sembra andare per il verso giusto. Erik e Yvonne decidono di partecipare ad una gara di biliardo per vincere un sorno in una delle suite del Fürstenhof. Helene fa colpo su Alfons, rivelandosi una parrucchiera molto ...