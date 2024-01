Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 30 Gennaio

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 122023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 30Quando Maria parla con Martina di Salvador, la ragazza le suggerisce di organizzare una festa a sorpresa per il giovane. Nel frattempo, Jimena decide di prendere in mano le redini della casa, ...

La Promessa , anticipazioni di martedì 30 Gennaio 2024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni ... (movieplayer)

Alla vigilia della 74esima edizione del festival, i partecipanti alla kermesse canora scaldano la voce e provano gli outfit. Mai come quest'anno è tangibile la doppia sfida: sul palco dell'Ariston olt ...Secondo le anticipazioni de La Promessa in arrivo dalla Spagna prossimamente Pia Adarre darà alla luce un maschietto in salute, che però subito dopo la nascita verrà rapito e portato in un convento. I ...La Promessa Anticipazioni spagnole Riassunto e Trama degli episodi della soap opera Canale 5 puntate telenovela ...