Anticipazioni La Promessa 31 gennaio | il progetto di Manuel

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi undi moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Scopri lede Larientra a casa raccontando a Catalina delche ha nei prossimi giorni TUTTO E’ PRONTO PER FESTEGGIARE SALVADOR NELLE ANTICIPAIZONI DE LArientra a casa e racconta a Catalina dela cui è stato invitato a partecipare, che riguarda l’aviazione. Unico problema dovrà andare vivere lontano e questa è l’occasione per stare lontano da Jimena. Come reagirà la moglie? Dove eravamo rimasti Mentre Jimena cerca ...