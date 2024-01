Annunciato un match tra Kyle Fletcher e Chris Jericho a Dynamite

Lo scorso sabato, la TNA ha presentato al pubblico Hard to Kill, evento che ha segnato il ritorno alle origini per la compagnia fondata da ... (zonawrestling)

Annunciato l’ultimo match di Will Ospreay in NJPW

Nella giornata odierna, durante l’evento New Year Dash, della New Japan Pro Wrestling, il 5vs5 tra United Empire e Bullet Club è terminato in no ... (aewuniverse)