Aniv | ispettore Inps non sostituito costa 100 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Noi ispettorieravamo 1200 nel 2018, ed ogniaddebita circa un milione a testa quindi, 1,2 miliardi nel 2018, oggi siamo 844, per cui siamo a circa 800di accertato, per ogniche va in pensione e non vieneperdiamo 100. E in questi anni abbiamo perso diverse centinaia diperché uno sciagurato decreto legislativo, il 149 del 2015 dell'allora ministro Poletti, ha collocato gli ispettoriin un ruolo ad esaurimento, chiediamo quindi l'eliminazione del ruolo ad esaurimento per gli ispettorie Inail". Lo ha detto Giancarlo Sponchia, presidente, Associazione Nazionale Funzionari Ispettivi Pubblici, in audizione alla Commissione ...