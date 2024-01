Anguissa torna a Napoli | “Deluso per l’eliminazione | ma ora testa al Verona”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Rientrato adopodel Camerun in Coppa d’Africa,ha espresso tutta l’amarezza per l’uscita di scena ma è carico in vista della ripresa contro il. Frankto oggi adopo l’uscita di scena del Camerun in Coppa d’Africa agli ottavi di finale contro la Nigeria. Raggiunto dai cronisti prima della partenza da Abidjan, il centrocampista ha espresso tutta l’amarezza per la prematura eliminazione: “Siamo tristi, è stata dura uscire in questo modo”, ha dichiarato.ha aggiunto: “Non eravamo pronti, abbiamo commesso degli errori. Speriamo di imparare e uscirne migliorati“. Il camerunese ha sottolineato: “Nei grandi match sono i dettagli a fare la differenza”. Domani il rientro a Castel Volturno ...

Gianluca Gaetano può lasciare il Napoli in queste ultime ore di calciomercato. Con l'arrivo di Dendoncker e Traoré e il ritorno di Anguissa, il club di De Laurentiis è pronto a cedere a titolo ...Dopo la gara dell'Olimpico con la Lazio, il Napoli riprenderà oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domenica ...Tempo di rientro per Zambo Anguissa, il centrocampista del Napoli atteso in queste ore nuovamente in città dopo l'avventura in Coppa d'Africa interrotta agli Ottavi di finale per ...