Angelina Mango torna single poco prima di Sanremo | “È finita con il fidanzato”

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratelloin TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, la talenuosa cantante in procinto di esordire al Festival di, ha annunciato la fine della sua lunga relazione con il chitarrista Antonio Cirigliano. L’amore trae Antonio, nato da un’amicizia che si è trasformata in qualcosa di più, ha visto una profonda connessione non solo a livello sentimentale ma anche professionale. Antonio ha sempre accompagnatocon la chitarra, durante i suoi eventi e concerti, contribuendo a creare la magia della sua musica. Tuttavia, sembra che ...