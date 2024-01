Angelina Mango sarebbe di nuovo single | l’ultima indiscrezione sulla cantante

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’exdi Amici 22,di. L’starebbe circolando da qualche giorno; la giovanefiglia del cantautoresarà anche fra i Big che si esibiranno al Festival di Sanremo 2024.? I rumors PH: Lifestyleblog.itha avuto una relazione con Antonio Cirigliano per diverso tempo. Il ragazzo è un chitarrista e i due sono stati fidanzati a lungo. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni e una rivelazione svelata a Citofonare Rai2 la coppia silasciata. Il giornalista Santino Pirrotta, infatti, ha rivelato che la relazione fra i ...

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

La cantante 22enne sarà per la prima volta al Festival con il brano La noia: «Mi hanno detto tutti che è un palco difficile, di non farmi illusioni». ... (vanityfair)

Angelina Mango sembrerebbe essere tornata single. La cantante, figlia di Pino Mango e Laura Valente, che presto salirà sul palco dell'Ariston come ... (today)

Il “Festival di Sanremo” non è ancora iniziato ma la macchina del gossip si è già messa in moto. Sembra […] (perizona)

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Cresce la febbre Sanremo e i ...Sarebbe finito l'amore tra Angelina Mango e il suo fidanzato. La segnalazione spiega come starebbero le cose per la giovane cantante.Angelina Mango porta sul palco del Festival di Sanremo 2024 la canzone "La noia". Testo e significato ...