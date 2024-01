Angelina Mango | l' intervista | «A Sanremo voglio essere libera»

(Di martedì 30 gennaio 2024) La cantante 22enne sarà per la prima volta al Festival con il brano La noia: «Mi hanno detto tutti che è un palco difficile, di non farmi illusioni». E sulla cover, La rondine di papà Pino, dice: «Rispecchia il mio approccio alla musica»

