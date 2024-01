Andy Murray | “Sono in un momento terribile | molti smetterebbero fossero in me Io non mollerò”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Offuscare la mia eredità? Fammi un favore.in unin questo, te lo concedo. La maggior parte delle persone nella mia situazionee si arrenderebbero. Ma nonla maggior parte delle persone e la mia mente funziona in modo diverso. Non. Continuerò a lottare e a lavorare per produrre le prestazioni di cui so di essere capace”. Cosìsu Twitter in una risposta a un articolo che parlava del proseguo della carriera dello scozzese e su quando porre fine alla sua attività agonistica. SportFace.