Andrea Costa Il calore dei tifosi ci aiuta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Con la vittoria su Bisceglie l’si è tolta la scimmia dalla spalla, riscattando così le ultime cinque sconfitte, muovendo anche una classifica che nelle ultime settimane rischiava di accorciarsi un po’ troppo. Ora resta il prezioso +2 rispetto alla zona playout e all’orizzonte c’è un’altra sfida casalinga, contro San Severo, per dare ulteriore continuità. "Abbiamo fatto una buona partita per 40’ e siamo stati molto solidi – analizza il coach Emanuele Di Paolantonio –. Ci sono state un po’ di sbavature difensive nei primi minuti del secondo quarto quando abbiamo concesso 8-10 punti consecutivi sui rimbalzi d’attacco che hanno preso con i loro esterni contro la nostra zona, ma è stato l’unico momento di reale difficoltà perché abbiamo controllato la partita e siamo stati sempre avanti, facendo una buona prova difensiva sia a uomo che con ...

