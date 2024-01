Ancora un infortunio sul lavoro Operaio travolto da un bancale ricoverato in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Doveva consegnare un grosso macchinario quando è statodalsul quale poggiava e che il collega stava scaricando dal camion con un muletto. Un uomo di 57 anni, italiano, residente a Saronno, è rimasto vittima di un gravissimosula Settimo milanese. È successo ieri pomeriggio poco dopo le tredici e trenta all’interno della Satisloh, un’azienda di via del Campaccio 13 che produce macchine per lenti di precisione. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale intervenuta sul posto l’uomo, che non è un dipendente dell’azienda, era appena arrivato in ditta a bordo del suo camion per consegnare appunto il macchinario. Avrebbe parcheggiato il camion vicino al capannone, aperto il portellone posteriore per consentire al collega di scaricare ile sistemarlo nel ...