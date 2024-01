Anche The Voice diventa Generation Confermati i coach

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 30 gennaio 2024) Antonella Clerici (US Rai) Io CantoFamily, accogliendoi “senior”, eThe. Sembra quasi guerra aperta tra Antonella Clerici e lo show di Gerry Scotti, che con Io Canto “rincorre” la conduttrice ormai dal 2010. La notizia che il programma di Canale 5 tornerà con una nuova edizione che vedrà cantare i bambini mai parenti non deve essere stata accolta di buon grado dalla conduttrice (un format analogo, Standing Ovation, lo ha condotto nel 2017). Già lo scorso autunno ha lamentato il ritorno del talent di Scotti – dopo dieci anni di assenza – proprio in concomitanza con il suo TheKids. Così, con la nuova edizione di TheSenior arriverà la ...