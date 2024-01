Anche re Harald di Norvegia abdicherà? La risposta è chiarissima

(Di martedì 30 gennaio 2024) Redista pensando di abdicare in favore del figlio? Il tema dell’abdicazione dei sovrani anziani è diventato particolarmente dibattuto dopo la mossa della regina Margrethe II di Danimarca. La sovrana danese, infatti, ha deciso di lasciare il trono al figlio – ora re Frederik – dallo scorso 14 gennaio. Secondo alcuni, si teme che la decisione possa coinvolgerealtri monarchi. Alcune voci, infatti, parlavano di un’intenzione simile da parte di re Carlo III. Tuttavia, le fonti vicine alla Famiglia Reale hanno negato, affermando che il principe William salirà al trono solo a tempo debito. Da qualche giorno ormai si parladella possibilità che redidecida di fare un passo indietro. Il sovrano, infatti, negli ultimi anni ha dovuto fermarsi in più ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MARCIALONGA DALLE 8.00 14.16: La nostra diretta si chiude qui, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di Coppa del M ...È sorprendente che gli sponsor e i partner commerciali di Harald abbiano tollerato i suoi anni di coinvolgimento nel quartiere a luci rosse di Essen. Almeno non ha subito alcuno svantaggio, anche se ...Saranno complessivamente 59 le atlete al via 12.51: In campo femminile, invece, è atteso il solito dominio svedese anche se le statunitensi, in particolare Diggins, e le norvegesi, con Skistad su ...