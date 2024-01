Anche le donne uccidono e in famiglia

Nel mirino, stando alle stesse fonti, anche le zone di Batn al-Sameen e Al-Amal a Khan Yunis ...Stando alla Wafa le vittime sarebbero civili, per lo più donne e bambini. Il Regno Unito e gli Usa ...come dimostrato anche in altri studi sui nuotatori all’aperto. Tuttavia, alcuni esperti suggeriscono di considerare che lo studio potrebbe contenere pregiudizi, poiché le partecipanti erano donne che ...Un video messaggio inviato 4 anni fa e pubblicato sui social in cui la Diva invitava a promuovere l'artigianato femminile: "aiutiamo le donne che lavorano da casa. Sono straordinarie" ...